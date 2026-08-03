Від початку року Росія пошкодила 37 автозаправних комплексів Групи "Нафтогаз"

За перші сім місяців 2026 року російські війська атакували 37 автозаправних комплексів Групи “Нафтогаз”. Частину пошкоджених об'єктів вдалося відновити, однак решта зазнали критичних руйнувань і припинили роботу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компнанії.

Російські обстріли знищили десятки АЗК

Від початку року під ударами опинилися 32 автозаправні комплекси мережі "Укрнафта" та ще п'ять об'єктів "Укргазвидобування". Деякі з них російські війська атакували повторно - вже після того, як комплекси були відремонтовані та відновили роботу.

У Групі "Нафтогаз" наголошують, що автозаправні комплекси є виключно об'єктами цивільної інфраструктури, якими щодня користуються тисячі людей у містах і громадах. За даними компанії, удари по АЗК не мають жодного військового сенсу. Їхня мета - залякати населення, порушити роботу критично важливої інфраструктури та ускладнити забезпечення громад пальним.

Загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа "Укранфта" втратила 123 автозаправні комплекси. Із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях, а решта були зруйновані або не працюють через близькість до районів бойових дій.

Попри систематичні обстріли, мережа АЗК Групи "Нафтогаз" продовжує працювати та забезпечувати безперебійне постачання пального. Особлива увага приділяється прифронтовим громадам, де паливо є критично необхідним для роботи екстрених служб, рятувальників, комунальних підприємств і забезпечення потреб цивільного населення.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне.