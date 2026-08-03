Трамп заявив про нові переговори з Іраном і відмову від масштабної атаки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран розпочнуть новий раунд переговорів у понеділок, 3 серпня. За його словами, США були готові завдати масштабного удару по Ірану, однак відмовилися від цього після звернень союзників, які вважають, що сторони ще мають шанс досягти домовленостей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення CNN.

США та Іран починають нові переговори

"Вони знали про масштаби атаки, бо бачили, як вона готувалася. Тепер ми ведемо з ними переговори... і подивимося", - сказав Трамп.

Президент США розповів, що рішення відмовитися від удару ухвалили після звернень союзників. За його словами, із таким проханням до Вашингтона звернулися Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, а також сам Іран.

"Ми були повністю готові, але коли союзники попросили скасувати удар, ми сказали: "Добре, подивимося". Вони звернулися з таким проханням, бо вважають, що угода можлива", - зазначив американський лідер.

Трамп уточнив, що переговори насамперед стосуватимуться забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, а в подальшому - іранської ядерної програми та її можливої денуклеаризації.

За даними державного інформаційного агентства Саудівської Аравії, наслідний принц країни Мохаммед бін Салман під час телефонної розмови із Трампом закликав до деескалації конфлікту.

Водночас президент США не відповів на запитання журналістів, чи планувався удар саме по енергетичній інфраструктурі Ірану. Напередодні він написав у Truth Social, що американські війська залишаються у повній бойовій готовності.

Іранські державні ЗМІ своєю чергою заперечили заяву Трампа про те, що Тегеран просив Вашингтон відмовитися від ударів.

Раніше Трамп повідомив у Truth Social, що готовий відкласти військову операцію проти Ірану, якщо найближчим часом вдасться укласти угоду щодо припинення іранської ядерної програми та гарантування безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

Припинення перемир'я між США та Іраном

6 липня Іран завдав ракетних ударів по комерційних суднах в Ормузькій протоці, після чого США розпочали військову відповідь.

Упродовж 8–13 липня Центральне командування США (CENTCOM) провело кілька серій високоточних ударів по військових об'єктах Ірану, заявивши, що їхня мета — захист свободи судноплавства в Ормузькій протоці та відповідь на атаки проти цивільних суден. У відповідь Іран повідомив про удари по американських військових об'єктах у регіоні.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном більше не діє, попередив про можливість нових ударів і відновлення морської блокади країни. Згодом США продовжили операцію, а вперше для атак були застосовані морські безпілотники.

14 липня Трамп пригрозив розширити удари по Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів, заявивши, що головною метою США залишається забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Водночас він відмовився від ідеї запровадити збір для суден, які проходять через протоку, заявивши, що країни Близького Сходу натомість збільшать інвестиції та торгівлю зі США.