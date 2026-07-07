Іран обстріляв ракетами комерційні судна в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану 6 липня випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах, що проходили через Ормузьку протоку.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

За даними джерел, обидва комерційні танкери внаслідок прямих влучань отримали серйозні пошкодження корпусу та внутрішніх систем.

Попри суттєві руйнування конструкцій суден, ніхто з членів екіпажів не загинув і не зазнав поранень.

Паралельно з американськими урядовцями тривожну інформацію підтвердили і в європейських оборонних відомствах.

Управління морської торгівлі Великої Британії повідомило про отримання екстреного сигналу лиха від капітана танкера, що прямував у південному напрямку поблизу узбережжя Оману вздовж Ормузької протоки.

Екіпаж сповістив британську сторону, що в борт корабля влучив невідомий бойовий снаряд, внаслідок чого на борту спалахнула масштабна пожежа.

За даними журналістських джерел, друге цивільне судно, яке перебувало неподалік у цьому ж районі Перської затоки, також було уражене іранською ракетою майже одночасно з першим танкером.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США пропонують Ірану доступ до заморожених активів в обмін на відкриття Ормузької протоки. Сполучені Штати та Оман шукають шляхи врегулювання суперечки з Іраном щодо судноплавства в Ормузькій протоці.