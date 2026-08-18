Майже 88 тисяч українців вже задекларували право на податкову знижку: як отримати гроші

Станом на 1 серпня 2026 року майже 88 тисяч українців подали документи на отримання податкової знижки та розраховують повернути з бюджету 582,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПС.

Податкова знижка дозволяє офіційно працевлаштованим громадянам повернути частину сплаченого ПДФО за певні витрати.

До податкової знижки, зокрема, можна включити витрати на освіту, відсотки за іпотечним кредитом, окремі медичні послуги, страхування, а також благодійність.

Як отримати гроші?

Для отримання податкової знижки потрібно подати річну декларацію про майновий стан і доходи та документи, які підтверджують відповідні витрати.

Декларацію можна подати до 31 грудня року, що настає за звітним. Тобто витрати, здійснені протягом 2025 року, можна заявити для податкової знижки до 31 грудня 2026 року.

Поширені помилки

За даними Державної податкової служби, серед поширених помилок:

відсутність документів про оплату;

невідповідність даних у договорі та платіжних документах;

неправильне визначення суми витрат або неврахування встановлених обмежень;

пропуск строку подання декларації.

Наприклад, якщо в договорі зазначена одна особа, а в платіжних документах — інша, це може стати проблемою під час підтвердження витрат.

Нагадаємо, з травня подати річну декларацію про майновий стан і доходи, а також оформити податкову знижку можна через портал "Дія".