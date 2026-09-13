Росія наближається до фінансової межі війни - Аслунд

Росія вже наближається до межі бюджетного дефіциту, який може собі дозволити, а високі процентні ставки та обмежені можливості запозичень дедалі сильніше звужують простір для подальшого нарощування військових витрат. За оцінкою економіста Андерса Аслунда, така межа становить близько $60 млрд на рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю з Андерсом Аслундом.

Аслунд звертає увагу, що Росія тривалий час проводила доволі стриману бюджетну політику: дефіцит становив приблизно 2% ВВП, або близько $50 млрд на рік. Водночас цього року тиск на бюджет суттєво посилився. За сім місяців дефіцит сягнув 2,6% ВВП.

За його оцінкою, Росія може дозволити собі річний дефіцит приблизно на $60 млрд і вже наближається до цієї межі. Саме цим Аслунд пояснює стримування державних витрат, зокрема військових.

За офіційним бюджетом Росія зараз витрачає на оборону близько $180 млрд на рік. Аслунд зазначає, що цього року ці видатки не збільшилися порівняно з попереднім, хоча остаточні фактичні показники ще можуть відрізнятися.

"Путіну не байдужі гроші", — наголосив економіст.

Окремою проблемою для російської економіки він називає вартість кредитування. Офіційна інфляція в РФ становить близько 6%, тоді як ключова ставка Центробанку — 14%. За словами Аслунда, така висока реальна ставка фактично зупиняє інвестиції, які не фінансуються державою.

Можливості зовнішніх запозичень у Росії також обмежені. Фінансування дефіциту значною мірою відбувається через державні банки, які купують держоблігації, після чого отримують ліквідність від Центробанку через операції РЕПО.

Аслунд також звертає увагу, що Росії фактично не надає кредитів навіть Китай. За його словами, найбільші китайські державні банки остерігаються вторинних санкцій США.

Водночас економіст не говорить про швидкий колапс російської економіки. Йдеться радше про поступове посилення фінансових обмежень.

"Це не колапс. Це слабкість", — зазначив Аслунд, додавши, що вона вже не дозволяє Росії витрачати стільки, скільки хотів би Кремль.

Росія при цьому зберігає значні надходження від експорту енергоресурсів до Китаю та Індії. Однак, за словами Аслунда, нафту цим країнам доводиться продавати дешевше, а транспортні витрати стали вищими, ніж за часів великих поставок до Європи.

Нагадаємо, на початку вересня російські банки зіткнулися з рекордним дефіцитом грошей із весни 2022 року. Дефіцит ліквідності в банківській системі РФ досяг 2,85 трлн рублів.