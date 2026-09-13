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Россия приближается к финансовой границе войны — Аслунд

Россия приближается к финансовому пределу войны
Россия приближается к финансовому пределу войны / Depositphotos

Россия уже приближается к пределу бюджетного дефицита, который может позволить себе, а высокие процентные ставки и ограниченные возможности заимствований все сильнее сужают пространство для дальнейшего наращивания военных расходов. По оценке экономиста Андерса Аслунда, такой предел составляет около $60 млрд в год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью с Андерсом Аслундом.

Аслунд обращает внимание, что Россия долгое время проводила довольно сдержанную бюджетную политику: дефицит составлял примерно 2% ВВП или около $50 млрд в год. В то же время давление на бюджет существенно усилилось. За семь месяцев дефицит достиг 2,6% ВВП.

По его оценке, Россия может позволить себе годовой дефицит примерно на $60 млрд и уже близится к этому рубежу. Именно этим Аслунд объясняет сдерживание государственных расходов, в том числе военных.

По официальному бюджету Россия сейчас тратит на оборону около $180 млрд. в год. Аслунд отмечает, что в текущем году эти расходы не увеличились по сравнению с предыдущим, хотя окончательные фактические показатели еще могут отличаться.

"Путину не безразличны деньги", - подчеркнул экономист.

Отдельной проблемой для российской экономики он называет стоимость кредитования. Официальная инфляция в РФ составляет около 6%, тогда как ключевая ставка Центробанка – 14%. По словам Аслунда, столь высокая реальная ставка фактически останавливает инвестиции, не финансируемые государством.

Возможности внешних заимствований у России также ограничены. Финансирование дефицита в значительной степени происходит через государственные банки, приобретающие гособлигации, после чего получают ликвидность от Центробанка из-за операций РЕПО.

Аслунд также обращает внимание, что России фактически не предоставляет кредиты даже Китай. По его словам, крупнейшие китайские государственные банки опасаются вторичных санкций США.

В то же время экономист не говорит о быстром коллапсе российской экономики. Речь идет скорее о постепенном усилении финансовых ограничений.

"Это не коллапс. Это слабость", - отметил Аслунд, добавив, что она уже не позволяет России тратить столько, сколько хотел бы Кремль.

Россия при этом сохраняет значительные поступления от экспорта энергоресурсов в Китай и Индию. Однако, по словам Аслунда, нефть этим странам приходится продавать дешевле, а транспортные расходы стали выше, чем при больших поставках в Европу.

Напомним, в начале сентября российские банки столкнулись с рекордным дефицитом денег с весны 2022 года. Дефицит ликвидности в банковской системе РФ достиг 2,85 трлн. рублей.

Автор:
Татьяна Гойденко

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