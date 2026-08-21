Экономический эффект от массированных государственных бюджетных вливаний в России окончательно иссяк, а 2026 год закрепил переход экономики страны-агрессорки в состояние системной стагнации. Санкционное давление, чрезмерные военные расходы и рекордно высокая ключевая ставка центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

По оценкам ученых, 2025 стал началом безвозвратного кризиса, который усиливает территориальную диспропорцию и разрывает экономические связи между регионами.

Промышленный спад и кризис инвестиций

Реальный сектор экономики демонстрирует резкую деградацию вне оборонительного комплекса:

Падение производства в 41 регионе: промышленный спад охватил уже 41 субъект РФ - это худший результат, чем в первый год полномасштабного вторжения в Украину. Производственный рост зафиксирован только в областях с концентрацией предприятий ВПК.

Провал "разворота на Восток": из-за потери западных рынков и сверхдорогой логистики в Азию обрабатывающая промышленность в регионах Европейского севера и Северо-запада РФ обвалилась на 20–26%.

Обвал капиталовложений: половина регионов зафиксировала сокращение инвестиций, а в угольном Кузбассе показатель упал почти вдвое.

Ипотечный кризис: отмена льготной ипотеки отразилась на рынке строительства в 34 областях, а "рекорды" ввода жилья обеспечивались искусственной принудительной легализацией старых дач и частных домов.

Скрытая безработица и иллюзия роста доходов

Официальная статистика низкой безработицы маскирует масштабный кризис на рынке труда:

Простые и сокращенные графики: в конце 2025 года простои на заводах выросли на треть, а неполная занятость увеличилась почти вдвое. Автозаводы от Самарской области до Татарстана перешли на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки комплектования и спроса.

Принудительные отпуска: более 3,7 миллионов работников были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы.

Концентрация богатства: формальный рост доходов населения обеспечивался не зарплатами, а высокими процентами по депозитам, при этом около 30% всех банковских сбережений страны сосредоточено в Москве.

Даже ключевые металлургические и химические центры, в частности, Свердловская и Челябинская области, больше не наполняют региональные бюджеты из-за санкционной изоляции и падения мировых цен на сырье.

Напомним, ранее сообщалось, что Росстат заявил о возвращении ВВП России к росту после требования Путина остановить падение. По оценке ведомства, ВВП РФ вырос на 1,3% в годовом исчислении, несмотря на удары по НПЗ и обвал гражданских отраслей промышленности.