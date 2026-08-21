- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Экономика России входит в стагнацию: бюджетные вливания больше не спасают
Экономический эффект от массированных государственных бюджетных вливаний в России окончательно иссяк, а 2026 год закрепил переход экономики страны-агрессорки в состояние системной стагнации. Санкционное давление, чрезмерные военные расходы и рекордно высокая ключевая ставка центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.
По оценкам ученых, 2025 стал началом безвозвратного кризиса, который усиливает территориальную диспропорцию и разрывает экономические связи между регионами.
Промышленный спад и кризис инвестиций
Реальный сектор экономики демонстрирует резкую деградацию вне оборонительного комплекса:
- Падение производства в 41 регионе: промышленный спад охватил уже 41 субъект РФ - это худший результат, чем в первый год полномасштабного вторжения в Украину. Производственный рост зафиксирован только в областях с концентрацией предприятий ВПК.
- Провал "разворота на Восток": из-за потери западных рынков и сверхдорогой логистики в Азию обрабатывающая промышленность в регионах Европейского севера и Северо-запада РФ обвалилась на 20–26%.
- Обвал капиталовложений: половина регионов зафиксировала сокращение инвестиций, а в угольном Кузбассе показатель упал почти вдвое.
- Ипотечный кризис: отмена льготной ипотеки отразилась на рынке строительства в 34 областях, а "рекорды" ввода жилья обеспечивались искусственной принудительной легализацией старых дач и частных домов.
Скрытая безработица и иллюзия роста доходов
Официальная статистика низкой безработицы маскирует масштабный кризис на рынке труда:
- Простые и сокращенные графики: в конце 2025 года простои на заводах выросли на треть, а неполная занятость увеличилась почти вдвое. Автозаводы от Самарской области до Татарстана перешли на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки комплектования и спроса.
- Принудительные отпуска: более 3,7 миллионов работников были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы.
- Концентрация богатства: формальный рост доходов населения обеспечивался не зарплатами, а высокими процентами по депозитам, при этом около 30% всех банковских сбережений страны сосредоточено в Москве.
Даже ключевые металлургические и химические центры, в частности, Свердловская и Челябинская области, больше не наполняют региональные бюджеты из-за санкционной изоляции и падения мировых цен на сырье.
Напомним, ранее сообщалось, что Росстат заявил о возвращении ВВП России к росту после требования Путина остановить падение. По оценке ведомства, ВВП РФ вырос на 1,3% в годовом исчислении, несмотря на удары по НПЗ и обвал гражданских отраслей промышленности.