Економічний ефект від масованих державних бюджетних вливань у Росії остаточно вичерпався, а 2026 рік закріпив перехід економіки країни-агресорки у стан системної стагнації. Санкційний тиск, надмірні військові витрати та рекордно висока ключова ставка центробанку РФ знищують залишки економічної стабільності й ведуть до занепаду цивільних галузей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

За оцінками вчених, 2025 рік став початком безповоротної кризи, що посилює територіальну диспропорцію та розриває економічні зв'язки між регіонами.

Промисловий спад і криза інвестицій

Реальний сектор економіки демонструє різку деградацію поза межами оборонного комплексу:

Падіння виробництва у 41 регіоні: промисловий спад охопив уже 41 суб'єкт РФ — це гірший результат, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну. Виробниче зростання зафіксоване лише в областях із концентрацією підприємств ВПК.

Провал "розвороту на Схід": через втрату західних ринків та наддорогу логістику до Азії обробна промисловість у регіонах Європейської півночі та Північного заходу РФ обвалилася на 20–26%.

Обвал капіталовкладень: половина регіонів зафіксувала скорочення інвестицій, а у вугільному Кузбасі показник упав майже вдвічі.

Іпотечна криза: скасування пільгової іпотеки вдарило по ринку будівництва у 34 областях, а "рекорди" введення житла забезпечувалися штучною примусовою легалізацією старих дач і приватних будинків.

Приховане безробіття та ілюзія зростання доходів

Офіційна статистика низького безробіття маскує масштабну кризу на ринку праці:

Простої та скорочені графіки: наприкінці 2025 року простої на заводах зросли на третину, а неповна зайнятість збільшилася майже вдвічі. Автозаводи від Самарської області до Татарстану перейшли на чотириденний робочий тиждень через нестачу комплектовання та попиту.

Примусові відпустки: понад 3,7 мільйона працівників були відправлені у відпустки без збереження заробітної плати.

Концентрація багатства: формальне зростання доходів населення забезпечувалося не зарплатами, а високими відсотками за депозитами, при цьому майже 30% усіх банківських заощаджень країни зосереджено в Москві.

Навіть ключові металургійні та хімічні центри, зокрема Свердловська й Челябінська області, більше не наповнюють регіональні бюджети через санкційну ізоляцію та падіння світових цін на сировину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росстат заявив про повернення ВВП Росії до зростання після вимоги Путіна зупинити падіння. За оцінкою відомства, ВВП РФ зріс на 1,3% у річному вимірі, попри удари по НПЗ та обвал цивільних галузей промисловості.