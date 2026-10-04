"Укрзалізниця" отримала 6 нових вагонів українського виробництва

"Укрзалізниця" поповнила парк ще шістьма новими вагонами українського виробництва. Їх обладнали потужними батареями, які дозволять довше підтримувати роботу основних систем у разі знеструмлення, що особливо важливо на тлі посилення російських атак на енергетику.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У разі відсутності електроживлення батареї забезпечуватимуть роботу туалетів, освітлення, кондиціонування та інших систем вагона.

Це дозволить зберігати основні зручності для пасажирів навіть тоді, коли поїзд продовжуватиме рух під дизельним локомотивом.

Нові вагони також обладнані верхніми полицями зі столиками та оновленим освітленням.

В "Укрзалізниці" наголошують, що оновлення рухомого складу набуває додаткового значення через російські атаки на залізничну інфраструктуру та вагони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" замовила рекордну партію нових вагонів: у 2026 році компанія уклала договори на постачання загалом 102 пасажирських вагонів.