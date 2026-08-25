"Укрзалізниця" замовила рекордну кількість нових вагонів: якими вони будуть

“Укрзалізниця” замовила у Крюківського вагонзаводу пасажирські вагони нового покоління.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Через регулярні ворожі обстріли та знос за віком застарілий рухомий склад вибуває з експлуатації, що загрожує поглибленням дефіциту квитків.

Загалом у 2026 році компанія уклала угоди на постачання рекордних 102 пасажирських вагонів.

Зокрема, "Укрзалізниця" підписала новий договір із ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) на постачання 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року.

Сума угоди становить 1,091 млрд грн з ПДВ. Сукупно з підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони, загальне замовлення року сягнуло 102 одиниць.

Нові вагони мають низку технологічних переваг:

Термін служби: на 20 років довший, ніж у попередніх моделей, із подовженими міжремонтними інтервалами.

на 20 років довший, ніж у попередніх моделей, із подовженими міжремонтними інтервалами. Комфорт: виготовлені у "габариті Т" (ширші за стандартні), що дозволило суттєво видовжити спальні місця.

виготовлені у "габариті Т" (ширші за стандартні), що дозволило суттєво видовжити спальні місця. Енергоефективність та оснащення: потужні батареї, екологічне електроопалення, герметичні міжвагонні переходи та зменшена потреба в сервісному персоналі.

потужні батареї, екологічне електроопалення, герметичні міжвагонні переходи та зменшена потреба в сервісному персоналі. Інклюзивність: із 10 вагонів за новим контрактом 2 спеціально обладнають для перевезення осіб у кріслах колісних.

До виробництва вагонів буде залучено понад 100 українських підприємств-постачальників комплектуючих та обладнання. Перехід на замовлення рухомого складу нового покоління УЗ розпочала торік, придбавши пілотну партію з 5 таких вагонів.

Загалом у межах державної програми фінансування з 2021 року «Укрзалізниці» вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у травні 2026 року ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів, побудованих на вітчизняному підприємстві. Рухомий склад інтегрували до популярного маршруту №81 Київ — Ужгород.