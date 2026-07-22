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"Укрзалізниця" замовила ще 92 нові пасажирські вагони: скільки вони коштують

"Укрзалізниця" замовила ще 92 нові пасажирські вагони
"Укрзалізниця" замовила ще 92 нові пасажирські вагони

"Укрзалізниця" підписала договір на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів українського виробництва. Їх мають виготовити та поставити протягом 2027-2028 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

У межах контракту виготовлять 83 купейні вагони з можливістю експлуатації у форматі купе та СВ, а також 9 сучасних безбар’єрних вагонів з інклюзивними купе.

Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона з безбар'єрним купе — 72 млн грн. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. 

У міністерстві зазначають, що оновлення парку потрібне не лише для комфорту пасажирів, а й для стійкості транспортної системи. Росія системно атакує залізничну інфраструктуру та рухомий склад. Лише минулими вихідними було пошкоджено два пасажирські вагони.

Крім того, значна частина наявного вагонного парку поступово завершує нормативний строк експлуатації. Середній вік пасажирських вагонів нині перевищує 35 років.

До виробництва нових вагонів планують максимально залучити українські підприємства, які виготовляють комплектуючі та обладнання.

Загалом у 2026 році "Укрзалізниця" вже отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва. До їх виготовлення були залучені 166 українських підприємств.

У межах державної програми вже законтрактовано 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у травні 2026 року ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів, побудованих на вітчизняному підприємстві. Рухомий склад інтегрували до популярного маршруту №81 Київ — Ужгород.

Автор:
Тетяна Гойденко