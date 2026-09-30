Депутатська група Ради заявила про тиск через ініціативу щодо санкцій проти естонського бізнесмена

Депутатська група Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Естонією заявила про спроби тиску та дискредитації її співголови Арсенія Пушкаренка. В оприлюдненій заяві парламентарі пов’язують інформаційну кампанію навколо депутата з ініціативою щодо можливого запровадження санкцій проти естонського бізнесмена Олега Осіновського та пов’язаних із ним компаній.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у дописі на Facebook, опублікувавши заяву депутатської групи.

"Протягом останнього тижня ми спостерігаємо відчайдушні спроби медійної атаки на… Арсенія Пушкаренка. Ця активність, власне, є яскравим прикладом гібридної діяльності – війни, яка ведеться російською федерацією", – написав Гончаренко.

Як йдеться у заяві, 18 червня 2026 року народні депутати – члени групи звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони (на той момент цю посаду обіймав Рустем Умєров, а з 3 серпня – Ігор Клименко) з проханням розглянути підстави для застосування санкцій щодо громадянина Естонії Олега Осіновського та пов’язаних із ним компаній Vero Logistics, AS Skinest Finants та OSAUHING Delantina.

Автори документа стверджують, що підконтрольні Осіновському компанії після початку повномасштабного вторгнення здійснювали операції з продажу та перевезення російської залізної руди на суму до 777 млн євро, значна частина якої була доставлена до Європейського Союзу. У заяві йдеться, що ці операції стосувалися продукції підприємств російської групи Metalloinvest, яку автори документа пов’язують з Алішером Усмановим.

Також у заяві стверджується, що 4 вересня Пушкаренко через Володимира Приходька, якого депутати називають "партнером Осіновського в Україні", та за участю посередників нібито отримав ультиматум із вимогою припинити порушувати питання про російські зв’язки бізнесмена та можливі санкції проти нього. У разі відмови, за твердженням авторів заяви, парламентарям погрожували медійною кампанією з метою їх дискредитації в Україні та Естонії.

За словами авторів документа, про ймовірний тиск вони письмово повідомили СБУ 26 липня 2026 року. Також група заявила, що інформувала про ситуацію РНБО, МЗС, Службу зовнішньої розвідки України та направила лист слідчій комісії парламенту Естонії.

Інформація про можливий тиск, ультиматум та пов’язані з ними обставини викладена в заяві з позиції її авторів.

Нагадаємо, на момент публікації до депутатської групи ВР з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою входять 32 нардепи. Співголовами є Гончаренко і Пушкаренко.