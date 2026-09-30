Депутатская группа Рады заявила о давлении из-за инициативы по санкциям против эстонского бизнесмена

Депутатская группа Верховной Рады по межпарламентским связям с Эстонией заявила о попытках давления и дискредитации ее сопредседателя Арсения Пушкаренко. В обнародованном заявлении парламентарии связывают информационную кампанию вокруг депутата с инициативой возможного введения санкций против эстонского бизнесмена Олега Осиновского и связанных с ним компаний.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в сообщении на Facebook, опубликовав заявление депутатской группы.

"В течение последней недели мы наблюдаем отчаянные попытки медийной атаки на… Арсения Пушкаренко. Эта активность, по сути, является ярким примером гибридной деятельности – войны, которая ведется российской федерацией", – написал Гончаренко.

Как говорится в заявлении, 18 июня 2026 года народные депутаты – члены группы обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (на тот момент эту должность занимал Рустем Умеров, а с 3 августа – Игорь Клименко) с просьбой рассмотреть основания для применения санкций в отношении гражданина Эстонии Олега Осиновского и связанных с ним компаний Vero Logistics, AS Skinest Finants и OSAUHING Delantina.

Авторы документа утверждают, что подконтрольные Осиновскому компании после начала полномасштабного вторжения осуществляли операции по продаже и перевозке российской железной руды на сумму до 777 млн евро, значительная часть которой была доставлена в Европейский Союз. В заявлении говорится, что эти операции касались продукции предприятий российской группы Metalloinvest, которую авторы документа связывают с Алишером Усмановым.

Также в заявлении утверждается, что 4 сентября Пушкаренко через Владимира Приходько, которого депутаты называют "партнером Осиновского в Украине", и с участием посредников якобы получил ультиматум с требованием прекратить поднимать вопрос о российских связях бизнесмена и возможных санкциях против него. В случае отказа, по утверждению авторов заявления, парламентариям угрожали медийной кампанией с целью дискредитации в Украине и Эстонии.

По словам авторов документа, о вероятном давлении они в письменном виде уведомили СБУ 26 июля 2026 года. Также группа заявила, что информировала о ситуации СНБО, МИД, Службу внешней разведки Украины и направила письмо следственной комиссии парламенту Эстонии.

Информация о возможном давлении, ультиматуме и связанных с ними обстоятельствах изложена в заявлении с позиции ее авторов.

Напомним, на момент публикации в депутатскую группу ВР по межпарламентским связям с Эстонской Республикой входят 32 нардепа. Сопредседателями являются Гончаренко и Пушкаренко.