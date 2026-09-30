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Потери врага по состоянию на 30 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1680 день полномасштабной войны составляют 1 533 970 человек.
Потери России в войне на 30 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 533 970 (+1 470) человек;
- танков – 12 388 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 463 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 50 519 (+21) ед;
- РСЗО – 2 171 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1682 (+1) ед.;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2789 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 540 095 (+1 393) ед;
- крылатых ракет – 5 121 (+3) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 363 (+332) ед;
- специальной техники – 4 770 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400/Циркон/Оникс;
- сбито/подавлено 155 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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