Втрати ворога станом на 30 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1680 добу повномасштабної війни становлять 1 533 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:

особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб;

танків – 12 388 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од.;

артилерійських систем – 50 519 (+21) од.;

РСЗВ – 2 171 (+2) од.;

засобів ППО – 1 682 (+1) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 789 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од.;

крилатих ракет – 5 121 (+3) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 363 (+332) од.;

спеціальної техніки – 4 770 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс;

збито/подавлено 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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