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Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 30 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1680 добу повномасштабної війни становлять 1 533 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 388 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од.;
  • артилерійських систем – 50 519 (+21) од.;
  • РСЗВ – 2 171 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 682 (+1) од.;
  • літаків – 443 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 789 (+9) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од.;
  • крилатих ракет – 5 121 (+3) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 155 363 (+332) од.;
  • спеціальної техніки – 4 770 (+5) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 30 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс;
  • збито/подавлено 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 30 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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