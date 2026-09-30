На Одещині заявили про рейдерське захоплення морського термінала, який пов’язують із Коломойським

Керівництво морського зернового термінала "Боріваж", розташованого в порту Південний на Одещині, заявило про рейдерське захоплення підприємства. Цей актив, що пов'язаний раніше з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, давно є предметом судових спорів.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними співрозмовників видання, зранку 29 вересня на територію морського перевалочно-складського комплексу зайшла "група приблизно з 50 людей спортивної статури в балаклавах".

Зазначається, що невідомі силоміць встановили фактичний контроль над об'єктом і наразі блокують доступ до нього.

Попередньо, невідомі є представниками охоронної компанії "Сапсан". Стверджується, що вони вивели за межі комплексу сімох охоронців термінала. Деякі з працівників уже звернулися до лікарень, аби зафіксувати тілесні ушкодження.

Юристка ТОВ "Термінал "Боріваж"" Юлія Грищенко звернулася до Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Як вказує ЕП, зерновий термінал "Боріваж" пов’язують із колишніми співвласниками "ПриватБанку" Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Доля цього комплексу наразі вирішується в судах. Зокрема, розглядають законність передання активів зернового термінала до статутного капіталу ТОВ "Агротермінал Логістик".

Майно арештовано за рішенням Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального провадження, де фігурують колишні власники ПриватБанку, зокрема Ігор Коломойський.

Про "Агротермінал Логістік"

ТОВ "Агротермінал Логістік" — це українська компанія, що спеціалізується на наданні логістичних послуг у сільськогосподарському секторі. Вона забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зернових культур, створюючи ефективний логістичний ланцюг для аграріїв.

За даними держреєстру, засновник ТОВ "Агротермінал" – ТОВ "Боріваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік і Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південнийќ), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ "Боріваж" та низкою інших компаній. У результаті незаконних дій, що тривали з 2016 року, державний бюджет зазнав значних збитків, а ключові активи підприємства були арештовані.

За матеріалами кримінального провадження, посадові особи ТОВ "Боріваж" у змові з представниками ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одещини.

Крім того, слідство встановило, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ "Термінал Боріваж" разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.