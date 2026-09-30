Наслідки ударів РФ по дата-центрах: киян попередили про перебої з оплатою проїзду

У Києві через технічні роботи, спричинені наслідками російських атакам, можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті.

Як пише Dilo, про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Там зауважили, що через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи триватимуть орієнтовно в першій половині сьогоднішнього дня, 30 вересня.

У цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовують для оплати проїзду у громадському транспорті.

Тому пасажирів просять за можливості надавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою.

Якщо не має можливості оплатити проїзд банківською карткою, КМДА рекомендує завчасно придбати необхідну кількість поїздок.

"Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів", - уточнили в КМДА.

У відомстві звернули увагу, що можливі перебої мають тимчасовий характер. Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи сервісів і мінімізацією можливих збоїв.

У КМДА перепросили за тимчасові незручності.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Проїзд у Києві подорожчав

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Підвищення вартості проїзду зробило київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачають на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.