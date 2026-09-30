Последствия ударов РФ по дата-центрам: киевлян предупредили о перебоях с оплатой проезда

В Киеве из-за технических работ, вызванных последствиями российских атак, возможны временные ограничения в работе сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Там отметили, что из-за постоянных атак врага на дата-центры технические работы будут продолжаться ориентировочно в первой половине сегодняшнего дня, 30 сентября.

В этот период возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в том числе используемых для оплаты проезда в общественном транспорте.

Поэтому пассажиров просят по возможности отдавать предпочтение оплате проезда банковской картой.

Если нет возможности оплатить проезд банковской картой, КГГА рекомендует заранее приобрести необходимое количество поездок.

"Поездки, приобретенные до начала технических работ, можно будет валидировать и дальше. Зато поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов", - уточнили в КГГА.

В ведомстве обратили внимание, что возможные перебои носят временный характер. Специалисты будут работать над возобновлением стабильной работы сервисов и минимизацией возможных сбоев.

В КГГА извинились за временные неудобства.

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Проезд в Киеве подорожал

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза. составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа ввели единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Повышение стоимости проезда сделало киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне тратят на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.