Россия атакует дата-центры: украинцев предупредили о перебоях с интернетом и связью

В Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЭК).

"Из-за постоянных российских атак телекоммуникационная инфраструктура также испытывает повреждения. Вследствие этого могут наблюдаться временные перебои в работе сетей и доступе к услугам связи", - подчеркивают в НКЭК.

Там добавили, что специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и стабилизацией работы сетей.

В НКЭК призывают украинцев с пониманием отнестись к возможным перебоям.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров. Часть абонентов может столкнуться с перебоями со связью.

По информации интернет оператора UTELS, в результате вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование компании.

"Оборудование остается без электропитания, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступ к услугам", - сообщили в компании.

Отмечается, что специалисты занимаются развертыванием резервных линий.

"Наши технические команды активно работают над возобновлением работы сети. В ближайшее время сообщим ориентировочные сроки полного возобновления услуг", - подчеркнули в компании.

Кроме того, о масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила и сеть "Паутина". Там отметили, что из-за российских обстрелов также был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть абонентов может оставаться без связи.

В свою очередь в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдаются проблемы с интернетом примерно в 100 тысяч домохозяйств.