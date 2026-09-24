Росія атакує дата-центри: українців попередили про перебої з інтернетом та зв'язком

В Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Як пише Dilo, про це повідомляє Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК).

"Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень. Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку", - наголошують в НКЕК.

Там додали, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж.

В НКЕК закликають українців з розумінням поставитися до можливих перебоїв.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком.

За інформацією інтернет оператор UTELS, внаслідок ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання компанії.

"Обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг", - повідомили в компанії.

Зазначається, що фахівці займаються розгортанням резервних ліній.

"Наші технічні команди активно працюють над відновленням роботи мережі. Найближчим часом повідомимо орієнтовні терміни повного відновлення послуг, - підкреслили в компанії.

Крім того, про масштабну аварію у зв'язку з російською атакою повідомила й мережа "Павутина". Там зауважили, що через російський обстріл також було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина абонентів може залишатися без зв’язку.

У свою чергу у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України повідомили, що у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.