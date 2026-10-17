Трамп відмовився застосовувати "пекельні санкцій" проти Росії за законом Грема

Президент США Дональд Трамп відмовився від застосування низки нових санкцій та мит проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема. Серед них — 500% мито на російські товари та 100% мита для найбільших покупців російських нафти й газу.

Про це інформує Dilo з посиланням на указ президента США, оприлюднений Білим домом.

Трамп скористався положенням закону, яке дозволяє президенту відмовитися від застосування передбачених ним санкцій, обмежень та мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

Президент повідомив, що вже передав Конгресу відповідне обґрунтування.

"Я цим відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та мит, передбачених законом Грема. Я подав Конгресу підтвердження того, що видача такої відмови на даний момент відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в указі.

Закон передбачає підвищення ставки мита на товари з Росії на 500%. Крім того, товари з п'яти країн, які є найбільшими імпортерами російської сирої нафти та природного газу, мали обкладатися додатковим митом у 100%, якщо ці країни здійснюватимуть нові закупівлі російських енергоносіїв із 18 жовтня 2026 року.

Ще 100% мито передбачалося для товарів із п'яти країн, які найбільше сприяють обходу санкцій проти російської нафти.

Однак своїм указом Трамп відмовився від застосування цих мит, а також низки інших санкцій та обмежень, передбачених законом Грема. Відмова діятиме доти, доки президент США або держсекретар не вирішать, що необхідні подальші дії.

При цьому указ не скасовує санкції проти Росії, які діяли до набрання чинності законом Грема.

Нагадаємо, напередодні американські конгресмени закликали Трампа запровадити санкції проти Росії та Ірану, передбачені законом Грема, до 18 жовтня. Законодавці заявляли, що ці обмеження мають посилити економічний тиск на Кремль.