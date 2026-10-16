Конгрес вимагає від Трампа запровадити "пекельні санкції" проти Росії до 18 жовтня

Конгресмени закликали президента США Дональда Трампа повністю застосувати санкції проти Росії та Ірану, передбачені законом імені сенатора Ліндсі Грема. Законодавці наполягають на запровадженні обмежень до 18 жовтня, щоб посилити економічний тиск на Кремль і змусити його серйозніше поставитися до мирних переговорів.

Як пише Dilo, про це йдеться у спільному зверненні конгресменів, оприлюдненому на сайті голови Комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола.

Згідно із заявою, документ підписали 22 конгресмени. У своєму зверненні вони наголосили, що США повинні чинити максимальний тиск на очільника РФ Володимира Путіна, використавши всі передбачені законом інструменти, аби обмежити ресурси, якими Москва фінансує війну проти України.

Законодавці нагадали, що Трамп підписав закон Грема про санкції проти Росії та Ірану і закликали очільника Білого дому до його виконання до першого дедлайну - 18 жовтня, щоб змусити Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Конгресмени вимагають від Трампа:

повною мірою забезпечити дотримання обов'язкових санкцій щодо російських чиновників, олігархів, банків, державних підприємств та іноземних організацій;

запровадити вторинні мита на великих покупців російської енергоносіїв;

посилити боротьбу з ухиленням від санкцій, у тому числі з боку іноземних фінансових установ, операторів тіньового флоту та посередників, які сприяють російським енергетичним операціям.

Законодавці закликали Білий дім надати Конгресу чіткі пояснення щодо запланованих санкцій і тарифів, можливих відтермінувань та критеріїв оцінювання ефективності обмежень.

Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав цей документ.

Міністерство закордонних справ Індії вже попередило офіційний Вашингтон, що намір ввести штрафні мита проти країн, які купують російську нафту, зашкодить двостороннім взаєминам і стабільності глобального ринку енергоносіїв.

Раніше високопоставлені представники обох партій у Сенаті США звернулися до адміністрації Дональда Трампа з вимогою негайно задіяти санкції проти Російської Федерації, які передбачені нещодавно ухваленим законом Грема.