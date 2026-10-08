Сенат США вимагає від Трампа вдарити по "тіньовому флоту" РФ та закрити фінансові лазівки

Високопоставлені представники обох партій у Сенаті США звернулися до адміністрації Дональда Трампа з вимогою негайно задіяти санкції проти Російської Федерації, які передбачені нещодавно ухваленим законом Грема.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Associated Press.

Відповідний відкритий заклик підготували голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер та провідна демократка Комітету з міжнародних відносин Джин Шахін.

Документ адресовано міністру фінансів Скоту Бессенту й державному секретарю Марку Рубіо.

Автори наголошують, що кожен день промедління та відсутності максимального економічного тиску дає Москві можливість і далі нарощувати військову ескалацію.

Удар по "тіньовому флоту"

Основним пріоритетом для Сполучених Штатів американські законодавці назвали рішучу протидію російському "тіньовому флоту" танкерів.

Росія активно використовує ці судна для транспортування нафти в обхід міжнародних обмежень. Крім того, сенатори закликали вжити термінових заходів задля припинення функціонування нової російської супутникової системи, про потенційні загрози від якої раніше попереджала Україна.

Не менш важливою задачею є повне блокування постачань до РФ технологій подвійного призначення, які ворог напряму задіює для забезпечення потреб свого фронту.

Ліквідація фінансових лазівок

Окрему увагу в листі приділено закриттю численних фінансових лазівок, які дозволяють Кремлю успішно обходити вже існуючі санкційні заборони.

Сенатори переконані, що іноземні фінансові установи необхідно жорстко поставити перед категоричним вибором: або вони ведення бізнесу зі США, або пряме фінансування російської військової агресії, адже поєднувати обидва напрями просто неможливо.

На думку авторів звернення, нинішня американська адміністрація зобов'язана повністю паралізувати глобальні фінансові мережі, які забезпечують Москві можливість уникнення покарання.

Підписанти листа також рекомендували виконавчій владі зосередити особливу увагу на закордонних банках, які розташовані у Шанхаї, а також на дедалі ширшій мережі фінансових інституцій у Киргизстані.

За даними агентства, саме ці структури активно слугують каналами для відмивання підсанкційного капіталу Росії. На переконання впливових сенаторів, лише всеосяжний та безкомпромісний тиск на фінансові та логістичні магістралі агресора здатен змінити ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав закон сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який дозволяє запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.