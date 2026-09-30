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США ввели санкції проти російських компаній за постачання зброї до Ірану

Прапор США
США ввели санкції проти російських компаній за постачання зброї до Ірану / Freepik

Міністерство фінансів США та Державний департамент оголосили про запровадження санкцій проти 13 фізичних і юридичних осіб за допомогу Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих для її виготовлення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

До списку обмежень увійшли дві компанії з Росії: ТОВ "МГ-Флот", що займається перевезеннями в Каспійському морі, та АТ "Дослідно-конструкторське бюро імені О.С. Яковлєва", яке розробляє літаки, вертольоти, а останнім часом — безпілотники. Також під санкції потрапили підприємства з Китаю, Гонконгу та Пакистану.

Операція США з економічного тиску на Іран

Санкції стали частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа для економічної ізоляції Ірану та примусу його до переговорів про припинення війни, яка розпочалася наприкінці лютого.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство не терпітиме жодної підтримки режиму та продовжуватиме виявляти й ізолювати тих, хто допомагає Ірану. У Мінфіні додали, що ці заходи мають послабити здатність Тегерана відновлювати програми виробництва озброєння.

Наприкінці серпня США розпочали операцію "Економічний вигнанець", яка передбачає розширення вторинних санкцій проти партнерів Ірану та нові обмеження проти ключових секторів іранської економіки.

Як Росія постачає озброєння в Іран

Раніше телеканал NBC News із посиланням на документ європейського уряду повідомляв, що Росія допомагає Ірану поповнювати запаси безпілотників і ракет після американських та ізраїльських ударів. Для перевезення вибухівки, боєприпасів і компонентів для дронів РФ використовує Каспійське море, де немає кораблів західних флотів, що виключає можливість їхнього перехоплення.

Наприкінці березня Ізраїль завдав ударів по іранському порту Бандар-Анзалі на узбережжі Каспію, який використовували для транзиту зброї з РФ. Однак згодом постачання відновилися. Отримані ракети та дрони іранські військові використовували зокрема для ударів по військових базах США на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав закон сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який дозволяє запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Автор:
Максим Кольц

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