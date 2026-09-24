Іран скасував усі авіарейси до Об'єднаних Арабських Еміратів через нові санкції США

Іранські авіакомпанії припинили виконання польотів до Об'єднаних Арабських Еміратів на тлі посилення американських санкцій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За заявою Управління цивільної авіації Ірану, всі рейси до ОАЕ були скасовані станом на північ середи за місцевим часом, про що повідомило напівофіційне Іранське студентське інформаційне агентство.

У розкладах на четвер уже не було зафіксовано жодних перельотів між аеропортами Дубая та головним іноземним хабом Тегерана — Міжнародним аеропортом Імама Хомейні.

Водночас Генеральне управління цивільної авіації ОАЕ та авіаційне відомство Дубая поки що утримуються від офіційних коментарів щодо ситуації з іранськими рейсами.

Вплив американських санкцій

Нові санкції створюють серйозні ризики вторинних обмежень для операторів іноземних аеропортів, а також компаній, які забезпечують заправку та наземне обслуговування повітряних суден іранських перевізників.

Раніше агентство Tasnim інформувало про припинення прийому іранських літаків у повітряних гаванях Багдада та Маскату, а авіакомпанія Mahan Air минулого тижня оголосила про безстрокове призупинення польотів до Туреччини та Оману через відповідні директиви місцевої влади.

Ізоляція повітряного простору

На сьогодні лише кілька цивільних авіаційних служб у країнах, що мають повітряне сполучення з Іраном, офіційно запровадили повну заборону на польоти іранських перевізників, серед них — Грузія та Азербайджан.

Масове скасування рейсів ще глибше ізолює країну та критично обмежує її закордонні сполучення.

Варто зазначити, що кількість іноземних авіакомпаній із регулярними маршрутами до Ірану скоротилася ще до початку масштабного військового конфлікту в лютому, що змусило більшість закордонних перевізників повністю призупинити польоти до цього напрямку.

Нагадаємо, США запровадили додаткові санкції проти Ірану. Посилення тиску відбувається через шість місяців після початку військової кампанії Вашингтона проти Ірану.

Раніше Трамп пригрозив величезними фінансовими наслідками для банків, підприємств та урядів будь-яких країн, що надаватимуть допомогу Тегерану. Він пообіцяв "економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу".