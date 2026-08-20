Трамп оголосив про "нищівну економічну операцію" проти Ірану: до чого тут Китай

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок «нищівної економічної операції» проти Ірану та його союзників.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Ніхто не надав Ісламській Республіці Іран більшої можливості укласти угоду, ніж я. На жаль для них, вони не скористалися нею. Тому сьогодні я оголошую про найнищівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни! Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу», — заявив Трамп.

Він додав, що будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або державним органам надавати Ірану підтримку, сама зіткнеться з «колосальними економічними наслідками».

Як пише Bloomberg, Трамп не розповів, які саме заходи він буде вживати, однак його погроза націлитися на торговельних партнерів Ірану, одразу ж привернула увагу до Китаю, який закуповує більше частину іранської нафти.

Видання зазначає, що заходи проти продажу іранської нафти загрожували б новою конфронтацією з Китаєм - покупцем майже всього іранського експорту нафти. Це ускладнило б намагання Трампа продовжити тарифне перемирʼя з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, який має приїхати до США у вересні.

"Це та велика червона лінія, яку Трамп проводить у цьому дописі. Вона адресована одній країні, і лише одній: Китаю. Китай, безперечно, є економічною рятівною ниткою для Ірану", - написав на X Бретт Еріксон, керуючий партнер компанії Obsidian Risk Advisors.

Bloomberg додає, що завершення конфлікту стає все більш нагальним питанням для Трампа, адже він стикається з високими цінами на бензин, непопулярністю війни та побоюванням республіканців щодо втрати однієї або обох палат Конгресу на проміжних виборах в листопаді.

Раніше Трамп пригрозив розширити удари по Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів, заявивши, що головною метою США залишається забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Водночас він відмовився від ідеї запровадити збір для суден, які проходять через протоку, заявивши, що країни Близького Сходу натомість збільшать інвестиції та торгівлю зі США.

3 серпня Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран розпочнуть новий раунд переговорів. За його словами, США були готові завдати масштабного удару по Ірану, однак відмовилися від цього після звернень союзників, які вважають, що сторони ще мають шанс досягти домовленостей.