Трамп объявил о "сокрушительной экономической операции" против Ирана: при чем здесь Китай

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «сокрушительной экономической операции» против Ирана и его союзников.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Никто не предоставил Исламской Республике Иран большей возможности заключить соглашение, чем я. К сожалению для них они не воспользовались ею. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, которую когда-либо проводили против любой страны! Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба», – заявил Трамп.

Он добавил, что любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану поддержку, сама столкнется с «колоссальными экономическими последствиями».

Как пишет Bloomberg Трамп не рассказал, какие именно меры он будет принимать, однако его угроза нацелиться на торговых партнеров Ирана, сразу же привлекла внимание к Китаю, который закупает большую часть иранской нефти.

Издание отмечает, что меры против продажи иранской нефти угрожали бы новой конфронтацией с Китаем – покупателем почти всего иранского экспорта нефти. Это усложнило бы попытку Трампа продолжить тарифное перемирие с президентом Китая Си Цзиньпином, который должен приехать в США в сентябре.

"Это та большая красная линия, которую Трамп проводит в этом сообщении. Она адресована одной стране, и только одной: Китаю. Китай, безусловно, является экономической спасательной нитью для Ирана", - написал на X Бретт Эриксон, управляющий партнер компании Obsidian Risk Advisors.

Bloomberg добавляет, что завершение конфликта становится все более насущным вопросом для Трампа, ведь он сталкивается с высокими ценами на бензин, непопулярностью войны и опаской республиканцев по поводу потери одной или обеих палат Конгресса на промежуточных выборах в ноябре.

Ранее Трамп пригрозил расширить удары по Ирану, если Тегеран не вернется к переговорам, заявив, что главной целью США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В то же время он отказался от идеи ввести сбор для судов, проходящих через пролив, заявив, что страны Ближнего Востока увеличат инвестиции и торговлю с США.

3 августа Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран начнут новый раунд переговоров. По его словам, США были готовы нанести масштабный удар по Ирану, однако отказались от этого после обращений союзников, считающих, что стороны еще имеют шанс достичь договоренностей.