Заправки будут автоматически предупреждать о приближении дронов: систему уже тестируют

В Украине тестируют программное решение, которое должно автоматически предупреждать автозаправочные комплексы о приближении вражеских дронов. К усилению защиты АЗК переходят на фоне роста атак на заправки в столице и на международных трассах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, система должна показывать направление движения беспилотников и оперативно передавать на АЗК предупреждение об угрозе. После тестирования на автозаправочных комплексах такое решение планируется распространять и на другие виды бизнеса.

В ходе совещания с операторами топливного рынка также обсудили обустройство укрытий для работников и клиентов и установку дополнительных защитных сооружений для наземной инфраструктуры АЗК.

Отдельно стороны проанализировали запасы нефтепродуктов, логистику и ситуацию с ценами. По словам Корецкого, из-за событий на Ближнем Востоке и нарушениях цепей поставок мировые котировки нефти растут, что уже сказывается на решениях участников украинского рынка.

Для поддержки поставок топлива власти также прорабатывают меры по железнодорожной логистике и возможность упрощения таможенных процедур для бензовозов по подходу, который применяли в 2022 году. Конкретные сроки введения этих решений пока не названы.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС, МВД и операторы топливного рынка.

Напомним, 11 сентября российские войска ударили по две АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева, причем одну из заправок атаковали повторно. Перед этим, 10 сентября, реактивный дрон попал в АЗК "Укрнафта" в столице.