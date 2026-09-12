UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,80

44,68

EUR

52,15

51,95

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации

Заправки будут автоматически предупреждать о приближении дронов: систему уже тестируют

Заправки будут автоматически предупреждать о приближении дронов
Заправки будут автоматически предупреждать о приближении дронов

В Украине тестируют программное решение, которое должно автоматически предупреждать автозаправочные комплексы о приближении вражеских дронов. К усилению защиты АЗК переходят на фоне роста атак на заправки в столице и на международных трассах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, система должна показывать направление движения беспилотников и оперативно передавать на АЗК предупреждение об угрозе. После тестирования на автозаправочных комплексах такое решение планируется распространять и на другие виды бизнеса.

В ходе совещания с операторами топливного рынка также обсудили обустройство укрытий для работников и клиентов и установку дополнительных защитных сооружений для наземной инфраструктуры АЗК.

Отдельно стороны проанализировали запасы нефтепродуктов, логистику и ситуацию с ценами. По словам Корецкого, из-за событий на Ближнем Востоке и нарушениях цепей поставок мировые котировки нефти растут, что уже сказывается на решениях участников украинского рынка.

Для поддержки поставок топлива власти также прорабатывают меры по железнодорожной логистике и возможность упрощения таможенных процедур для бензовозов по подходу, который применяли в 2022 году. Конкретные сроки введения этих решений пока не названы.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС, МВД и операторы топливного рынка.

Напомним, 11 сентября российские войска ударили по две АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева, причем одну из заправок атаковали повторно. Перед этим, 10 сентября, реактивный дрон попал в АЗК "Укрнафта" в столице.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности