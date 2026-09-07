Россия атаковала четыре АЗС "Укрнафты" в разных областях (ФОТО)

В течение 5 и 6 сентября российская армия совершила четыре новых атаки на гражданскую инфраструктуру сети UKRNAFTA.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель правления компании Богдан Кукура.

По его словам, вечером в субботу, 5 сентября, российский дрон попал в один из объектов сети на территории Киевской области. В результате вражеского удара возник пожар, значительные повреждения получило оборудование.

Около полуночи российские беспилотники атаковали складское помещение автозаправочного комплекса в Запорожье – повреждения получили капитальные здания.

Ночью 6 сентября вражеские дроны атаковали территорию другого АЗК в Запорожье, в результате чего повреждено оборудование и навес. Из-за падения обломков загорелась трава.

Утром 6 сентября под ударом русских войск оказался автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Днепропетровской области.

Кукура рассказал, что во всех четырех случаях обошлось без пострадавших.

"Россия продолжает системно атаковать гражданскую инфраструктуру, которая обеспечивает людей горючим и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор против мирного населения", – подчеркнул Кукура.

Он добавил, что UKRNAFTA продолжает работать, восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать горючим гражданам, бизнес и критически важные службы.

Напомним, 2 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по автозаправочному комплексу сети UKRNAFTA в Одесской области. Объект испытал критические разрушения, однако среди работников и посетителей жертв нет.