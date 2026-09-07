- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Россия атаковала четыре АЗС "Укрнафты" в разных областях (ФОТО)
В течение 5 и 6 сентября российская армия совершила четыре новых атаки на гражданскую инфраструктуру сети UKRNAFTA.
Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель правления компании Богдан Кукура.
По его словам, вечером в субботу, 5 сентября, российский дрон попал в один из объектов сети на территории Киевской области. В результате вражеского удара возник пожар, значительные повреждения получило оборудование.
Около полуночи российские беспилотники атаковали складское помещение автозаправочного комплекса в Запорожье – повреждения получили капитальные здания.
Ночью 6 сентября вражеские дроны атаковали территорию другого АЗК в Запорожье, в результате чего повреждено оборудование и навес. Из-за падения обломков загорелась трава.
Утром 6 сентября под ударом русских войск оказался автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Днепропетровской области.
Кукура рассказал, что во всех четырех случаях обошлось без пострадавших.
"Россия продолжает системно атаковать гражданскую инфраструктуру, которая обеспечивает людей горючим и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор против мирного населения", – подчеркнул Кукура.
Он добавил, что UKRNAFTA продолжает работать, восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать горючим гражданам, бизнес и критически важные службы.
Напомним, 2 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по автозаправочному комплексу сети UKRNAFTA в Одесской области. Объект испытал критические разрушения, однако среди работников и посетителей жертв нет.