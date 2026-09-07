RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Готівковий курс:

USD

44,80

44,66

EUR

52,14

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)

Росія атакувала чотири АЗК Укрнафти за добу
Росія атакувала чотири АЗК Укрнафти за добу

Протягом 5 та 6 вересня російська армія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA.

Як пише Dilo, про це повідомив  голова правління компанії Богдан Кукура.

За його словами, увечері в суботу, 5 вересня, російський дрон влучив в один із об’єктів мережі на території Київської області. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа, значних пошкоджень зазнало обладнання.

Близько опівночі російські безпілотники атакували складське приміщення автозаправного комплексу в Запоріжжі – пошкоджень зазнали капітальні будівлі.

Уночі 6 вересня ворожі дрони атакували територію іншого АЗК у Запоріжжі, унаслідок чого пошкоджено обладнання та навіс. Через падіння уламків загорілася трава.

Уранці 6 вересня під ударом російських військ опинився автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.

Фото 2 — Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)
Фото 3 — Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)
Фото 4 — Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)
Фото 5 — Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)
Фото 6 — Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)

Кукура розповів, що в усіх чотирьох випадках минулося без постраждалих.

"Росія продовжує системно атакувати цивільну інфраструктуру, яка забезпечує людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор проти мирного населення", – підкреслив Кукура.

Він додав, що UKRNAFTA продовжує працювати, відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати пальним громадян, бізнес і критично важливі служби.

Нагадаємо, 2 вересня російські війська завдали удару безпілотником по автозаправному комплексу мережі "Укрнафта" в Одеській області. Об'єкт зазнав критичних руйнувань, проте серед працівників та відвідувачів жертв немає. 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності