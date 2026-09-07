Росія атакувала чотири АЗС "Укрнафти" у різних областях (ФОТО)

Протягом 5 та 6 вересня російська армія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA.

Як пише Dilo, про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

За його словами, увечері в суботу, 5 вересня, російський дрон влучив в один із об’єктів мережі на території Київської області. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа, значних пошкоджень зазнало обладнання.

Близько опівночі російські безпілотники атакували складське приміщення автозаправного комплексу в Запоріжжі – пошкоджень зазнали капітальні будівлі.

Уночі 6 вересня ворожі дрони атакували територію іншого АЗК у Запоріжжі, унаслідок чого пошкоджено обладнання та навіс. Через падіння уламків загорілася трава.

Уранці 6 вересня під ударом російських військ опинився автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.

Кукура розповів, що в усіх чотирьох випадках минулося без постраждалих.

"Росія продовжує системно атакувати цивільну інфраструктуру, яка забезпечує людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор проти мирного населення", – підкреслив Кукура.

Він додав, що UKRNAFTA продовжує працювати, відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати пальним громадян, бізнес і критично важливі служби.

Нагадаємо, 2 вересня російські війська завдали удару безпілотником по автозаправному комплексу мережі "Укрнафта" в Одеській області. Об'єкт зазнав критичних руйнувань, проте серед працівників та відвідувачів жертв немає.