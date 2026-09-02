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Російський дрон зруйнував АЗС "Укрнафта" в Одеській області: які наслідки атаки

Ворожий дрон влучив в автозаправний комплекс UKRNAFTA
Ворожий дрон влучив в автозаправний комплекс UKRNAFTA

Російські війська завдали удару безпілотником по автозаправному комплексу мережі "Укрнафта" в Одеській області. Об'єкт зазнав критичних руйнувань, проте серед працівників та відвідувачів жертв немає. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Внаслідок влучання ворожого дрона капітальні споруди комплексу опинилися під завалами.

"Цього разу — Одеська область. Ворожий дрон влучив в автозаправний комплекс UKRNAFTA. Внаслідок удару об'єкт зазнав серйозних пошкоджень: фактично зруйновано капітальну будівлю та навіс, суттєво пошкоджене обладнання. Найголовніше — ніхто з людей не постраждав", — зазначив очільник компанії.

Він підкреслив, що такі систематичні обстріли спрямовані проти цивільної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність регіонів.

Попри сильні пошкодження обладнання, компанія продовжує операційну діяльність та ліквідовує наслідки ворожого прильоту.

"Ми відновлюємо пошкоджені об'єкти там, де це можливо, та забезпечуємо роботу мережі, щоб люди мали можливість заправитися і придбати необхідне в дорозі", — підсумував Кукура.

Нагадаємо, російські обстріли та спричинені ними зупинки виробництва призвели до втрати близько 150 тис. тонн нафтовидобутку "Укрнафти" у січні-червні 2026 року. Через атаки компанія наразі відстає від планових показників з видобутку нафти.

Автор:
Тетяна Бесараб

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