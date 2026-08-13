"Укрнафта" готується до роботи у режимі мобільних АЗК через загрозу обстрілів

ПАТ "Укрнафта" розширює парк малокубатурних бензовозів, які за потреби можна буде використовувати як мобільні пересувні заправні комплекси. Це дозволить оперативно забезпечувати споживачів пальним у разі руйнування стаціонарних АЗС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментарі голови правління компанії Богдана Кукури для "Інтерфакс-Україна".

Нормативні обмеження та безпекові ризики

За словами СЕО "Укрнафти", мережа UKRNAFTA вже має кілька бензовозів об'ємом до трьох кубічних метрів і планує придбати ще кілька одиниць для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Водночас очільник компанії наголосив на законодавчих та безпекових нюансах застосування пересувних АЗК:

Легальний статус: згідно із чинним законодавством, використовувати мобільний заправний комплекс можна винятково в межах діючого АЗК та чинної ліцензії (наприклад, для тимчасової заміни пошкодженого об'єкта).

Безпека: використання автоцистерн із пальним у місцях скупчення людей потребує врахування ризиків повторних ворожих ударів.

Тіньовий ринок: неконтрольована поява мобільних точок може призвести до сплеску нелегальної торгівлі та погіршення якості пального для споживачів.

Ситуація у прифронтових громадах

Через систематичні обстріли РФ за перші 7 місяців 2026 року було зруйновано 37 АЗК групи "Нафтогаз". У деяких громадах Сумської, Чернігівської та Полтавської областей російськими ударами знищено 100% стаціонарних заправок.

Наразі Міністерство фінансів спільно з паливним бізнесом напрацьовує законопроєкт про пересувні акцизні склади, який має офіційно врегулювати торгівлю пальним із мобільних АЗС у постраждалих регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні готують нові правила продажу пального через мобільні АЗС. Законопроєкт дозволить офіційно постачати пальне в громади, де стаціонарні заправки повністю зруйновані.