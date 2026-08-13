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"Укрнафта" готується до роботи у режимі мобільних АЗК через загрозу обстрілів

"Укрнафта"
"Укрнафта" звітує про 99 млрд грн обороту за 2025 рік

ПАТ "Укрнафта" розширює парк малокубатурних бензовозів, які за потреби можна буде використовувати як мобільні пересувні заправні комплекси. Це дозволить оперативно забезпечувати споживачів пальним у разі руйнування стаціонарних АЗС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментарі голови правління компанії Богдана Кукури для "Інтерфакс-Україна".

Нормативні обмеження та безпекові ризики

За словами СЕО "Укрнафти", мережа UKRNAFTA вже має кілька бензовозів об'ємом до трьох кубічних метрів і планує придбати ще кілька одиниць для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Водночас очільник компанії наголосив на законодавчих та безпекових нюансах застосування пересувних АЗК:

  • Легальний статус: згідно із чинним законодавством, використовувати мобільний заправний комплекс можна винятково в межах діючого АЗК та чинної ліцензії (наприклад, для тимчасової заміни пошкодженого об'єкта).
  • Безпека: використання автоцистерн із пальним у місцях скупчення людей потребує врахування ризиків повторних ворожих ударів.
  • Тіньовий ринок: неконтрольована поява мобільних точок може призвести до сплеску нелегальної торгівлі та погіршення якості пального для споживачів.

Ситуація у прифронтових громадах

Через систематичні обстріли РФ за перші 7 місяців 2026 року було зруйновано 37 АЗК групи "Нафтогаз". У деяких громадах Сумської, Чернігівської та Полтавської областей російськими ударами знищено 100% стаціонарних заправок.

Наразі Міністерство фінансів спільно з паливним бізнесом напрацьовує законопроєкт про пересувні акцизні склади, який має офіційно врегулювати торгівлю пальним із мобільних АЗС у постраждалих регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні готують нові правила продажу пального через мобільні АЗС. Законопроєкт дозволить офіційно постачати пальне в громади, де стаціонарні заправки повністю зруйновані.

Автор:
Максим Кольц

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