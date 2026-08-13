"Укрнафта" готовится к работе в режиме мобильных АЗК из-за угрозы обстрелов

ПАО "Укрнафта" расширяет парк малокубатурных бензовозов, которые при необходимости можно будет использовать в качестве мобильных передвижных заправочных комплексов. Это позволит оперативно снабжать потребителей горючим в случае разрушения стационарных АЗС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарии главы правления компании Богдана Кукуры для "Интерфакс-Украина".

Нормативные ограничения и риски безопасности

По словам СЕО "Укрнафты", у сети UKRNAFTA уже есть несколько бензовозов объемом до трех кубических метров и планируется приобрести еще несколько единиц для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

В то же время глава компании отметил законодательные и нюансы применения передвижных АЗК:

Легальный статус: согласно действующему законодательству использовать мобильный заправочный комплекс можно исключительно в пределах действующего АЗК и действующей лицензии (например, для временной замены поврежденного объекта).

Безопасность: использование автоцистерн с горючим в местах скопления людей требует учета повторных вражеских ударов.

Теневой рынок: неконтролируемое появление мобильных точек может привести к всплеску нелегальной торговли и ухудшению качества топлива для потребителей.

Ситуация в прифронтовых общинах

Из-за систематических обстрелов РФ за первые 7 месяцев 2026 года было разрушено 37 АЗК группы "Нафтогаз". В некоторых общинах Сумской, Черниговской и Полтавской областей российскими ударами уничтожено 100% стационарных заправок.

Министерство финансов совместно с топливным бизнесом нарабатывает законопроект о передвижных акцизных складах, который должен официально урегулировать торговлю горючим с мобильных АЗС в пострадавших регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине готовят новые правила продажи горючего через мобильные АЗС. Законопроект позволит официально поставлять горючее в общины, где стационарные заправки полностью разрушены.