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"Укрнафта" потеряла 150 тыс. тонн нефтедобычи из-за обстрелов РФ

Укрнефтебурение
"Укрнафта" потеряла 150 тыс. тонн нефтедобычи / Минэкономики

Российские обстрелы и вызванные ими остановки производства привели к потере около 150 тыс. тонн нефтедобычи "Укрнафты" в январе-июне 2026 года. Из-за атаки компания отстает от плановых показателей по добыче нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Как сообщил председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура, в 150 тыс. тонн входят как физически потерянные в результате обстрелов объемы нефти, так и продукция, которую компания не смогла добыть из-за вынужденных остановок работы.

По его словам, потери за первое полугодие 2026 года были существенно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производственные объекты компании подвергаются атакам уже четвертый год, однако в этом году частота и количество ударов выросли.

Еще одним сдерживающим нефтедобычу фактором Кукура назвал нестабильное электроснабжение после российских атак. Более всего эта проблема влияет на добывающие мощности на востоке страны.

В результате добыча нефти "Укрнафты" сейчас несколько ниже плана. В то же время, добыча газа, по словам руководителя компании, превышает плановые показатели, поскольку это направление меньше зависит от электроснабжения.

Кукура также отметил, что доля уничтоженного оборудования компании продолжает увеличиваться.

Напомним, в июле российские дроны атаковали производственное подразделение "Укрнафты" в Сумской области. В результате попадания была повреждена инфраструктура и техническое оборудование предприятия.

Автор:
Татьяна Гойденко

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