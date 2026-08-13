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Аграрии привлекли более 44,6 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Аграрии привлекли более 44,6 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" / Unsplash

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" остается ключевым инструментом финансовой поддержки аграрного сектора Украины в 2026 году. С начала года 6638 агропредприятий привлекли по этой программе почти 44,63 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Регионы-лидеры по объемам финансирования

Наибольшие объемы льготных кредитных ресурсов по программе "5-7-9%" направлены аграриям в следующих областях:

  • Одесская область: 5,85 млрд. грн. (для 774 агропредприятий);
  • Киевская область: 4,30 млрд грн (для 559 агропредприятий);
  • Кировоградская область: 4,03 млрд грн (для 777 агропредприятий);
  • Винницкая область: 3,96 млрд грн (для 704 агропредприятий);
  • Харьковская область: 3,11 млрд. грн. (для 389 агропредприятий).

По всем банковским программам финансирования с начала 2026 года 11 411 украинских агрохозяйств привлекли более 100,18 млрд грн.

Для сравнения, в 2025 году 15574 агропредприятия получили 131,47 млрд грн банковских кредитов, из которых по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" было профинансировано 7 978 хозяйств на сумму 53,75 млрд грн.

По условиям программы "5-7-9%", сельхозпроизводители могут получить кредитные средства в размере до 90 млн грн по пониженным процентным ставкам благодаря компенсациям или гарантиям со стороны государства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство изменило условия финансирования аграриев, установив кредиты под 10% и лимиты до 150 млн грн. Расширение инструментов льготного кредитования ориентировано на обеспечение фермеров оборотными средствами перед проведением посевной.

Автор:
Максим Кольц

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