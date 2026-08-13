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Компенсации за разминирование: в "Дії" открыли новые категории заявлений для госучреждений

разминирование, сапер
В "Дії" добавили две новые категории заявлений в международный Реестр убытков / Дія

На портале "Дія" открыли две новые категории для подачи заявлений в Международный реестр убытков. Они позволяют органам власти и госучреждениям подавать заявления о компенсации расходов на гуманитарную помощь населению и разминированию территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госсервиса.

Что охватывают новые категории

Категория B4 рассчитана на покрытие гуманитарных расходов по поддержанию гражданского населения. В список входят:

  • расходы на эвакуацию людей;
  • предоставление временного жилья и обустройства мест коллективного поселения;
  • предоставление экстренной медицинской помощи;
  • реабилитационные программы;
  • компенсация за поврежденное или разрушенное жилье по программе "Восстановление".

Категория B5 включает расходы на противоминную деятельность. В список входят:

  • разминирование территорий;
  • наем специализированных операторов;
  • обследование и картирование земельных участков;
  • обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;
  • обучение персонала техникам разминирования;
  • информирование общественности о минной опасности.

Подать заявления могут органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные учреждения и организации, понесшие соответствующие расходы из государственного или местных бюджетов.

Порядок подачи и условия для других заявителей

Заявления физических лиц о расходах на помощь людям, пострадавшим от мин или боеприпасов, принимаются в категории B4. Юридические лица смогут подать заявления о расходах на разминирование и гуманитарную помощь в специальных отдельных категориях, которые откроют в ближайшее время.

Пошаговый алгоритм подачи заявления на портале "Дія":

  • авторизироваться посредством электронной подписи руководителя или официального представителя;
  • заполнить форму заявления и добавить подтверждающие документы;
  • подписать форму электронной подписью и отправить ее в Международный реестр убытков.

Руководители организаций могут подавать документы лично или делегировать эту задачу представителю через сервис "Цифровые полномочия".

Напомним, за июль 2026 подразделения Министерства обороны Украины очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 923 га деоккупированных территорий.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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