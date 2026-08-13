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Компенсации за разминирование: в "Дії" открыли новые категории заявлений для госучреждений
На портале "Дія" открыли две новые категории для подачи заявлений в Международный реестр убытков. Они позволяют органам власти и госучреждениям подавать заявления о компенсации расходов на гуманитарную помощь населению и разминированию территорий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госсервиса.
Что охватывают новые категории
Категория B4 рассчитана на покрытие гуманитарных расходов по поддержанию гражданского населения. В список входят:
- расходы на эвакуацию людей;
- предоставление временного жилья и обустройства мест коллективного поселения;
- предоставление экстренной медицинской помощи;
- реабилитационные программы;
- компенсация за поврежденное или разрушенное жилье по программе "Восстановление".
Категория B5 включает расходы на противоминную деятельность. В список входят:
- разминирование территорий;
- наем специализированных операторов;
- обследование и картирование земельных участков;
- обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;
- обучение персонала техникам разминирования;
- информирование общественности о минной опасности.
Подать заявления могут органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные учреждения и организации, понесшие соответствующие расходы из государственного или местных бюджетов.
Порядок подачи и условия для других заявителей
Заявления физических лиц о расходах на помощь людям, пострадавшим от мин или боеприпасов, принимаются в категории B4. Юридические лица смогут подать заявления о расходах на разминирование и гуманитарную помощь в специальных отдельных категориях, которые откроют в ближайшее время.
Пошаговый алгоритм подачи заявления на портале "Дія":
- авторизироваться посредством электронной подписи руководителя или официального представителя;
- заполнить форму заявления и добавить подтверждающие документы;
- подписать форму электронной подписью и отправить ее в Международный реестр убытков.
Руководители организаций могут подавать документы лично или делегировать эту задачу представителю через сервис "Цифровые полномочия".
Напомним, за июль 2026 подразделения Министерства обороны Украины очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 923 га деоккупированных территорий.