Компенсации за разминирование: в "Дії" открыли новые категории заявлений для госучреждений

На портале "Дія" открыли две новые категории для подачи заявлений в Международный реестр убытков. Они позволяют органам власти и госучреждениям подавать заявления о компенсации расходов на гуманитарную помощь населению и разминированию территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госсервиса.

Что охватывают новые категории

Категория B4 рассчитана на покрытие гуманитарных расходов по поддержанию гражданского населения. В список входят:

расходы на эвакуацию людей;

предоставление временного жилья и обустройства мест коллективного поселения;

предоставление экстренной медицинской помощи;

реабилитационные программы;

компенсация за поврежденное или разрушенное жилье по программе "Восстановление".

Категория B5 включает расходы на противоминную деятельность. В список входят:

разминирование территорий;

наем специализированных операторов;

обследование и картирование земельных участков;

обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;

обучение персонала техникам разминирования;

информирование общественности о минной опасности.

Подать заявления могут органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные учреждения и организации, понесшие соответствующие расходы из государственного или местных бюджетов.

Порядок подачи и условия для других заявителей

Заявления физических лиц о расходах на помощь людям, пострадавшим от мин или боеприпасов, принимаются в категории B4. Юридические лица смогут подать заявления о расходах на разминирование и гуманитарную помощь в специальных отдельных категориях, которые откроют в ближайшее время.

Пошаговый алгоритм подачи заявления на портале "Дія":

авторизироваться посредством электронной подписи руководителя или официального представителя;

заполнить форму заявления и добавить подтверждающие документы;

подписать форму электронной подписью и отправить ее в Международный реестр убытков.

Руководители организаций могут подавать документы лично или делегировать эту задачу представителю через сервис "Цифровые полномочия".

Напомним, за июль 2026 подразделения Министерства обороны Украины очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 923 га деоккупированных территорий.