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Компенсації за розмінування: у "Дії" відкрили нові категорії заяв для держустанов

Компенсації за розмінування: у "Дії" відкрили нові категорії заяв для держустанов
Дія

На порталі "Дія" відкрили дві нові категорії для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. Вони дозволяють органам влади та держустановам подавати заяви про компенсацію витрат на гуманітарну допомогу населенню та розмінування територій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба держсервісу.

Що охоплюють нові категорії

Категорія B4 розрахована на покриття гуманітарних витрат для підтримки цивільного населення. До переліку входять:

  • витрати на евакуацію людей; 
  • надання тимчасового житла та облаштування місць колективного поселення; 
  • надання екстреної медичної допомоги; 
  • реабілітаційні програми; 
  • компенсація за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

Категорія B5 охоплює витрати на протимінну діяльність. До переліку входять:

  • розмінування територій; 
  • наймання спеціалізованих операторів; 
  • обстеження та картування земельних ділянок; 
  • знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів; 
  • навчання персоналу технікам розмінування; 
  • інформування громадськості про мінну небезпеку.

Подати заяви можуть органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також державні установи та організації, які понесли відповідні витрати з державного або місцевих бюджетів.

Порядок подання та умови для інших заявників

Заяви від фізичних осіб про витрати на допомогу людям, які постраждали від мін чи боєприпасів, приймаються в категорії B4. Юридичні особи зможуть подати заяви про власні витрати на розмінування та гуманітарну допомогу у спеціальних окремих категоріях, які відкриють найближчим часом.

Покроковий алгоритм подання заяви на порталі "Дія":

  • авторизуватися за допомогою електронного підпису керівника або офіційного представника;
  • заповнити форму заяви та додати підтвердні документи;
  • підписати форму електронним підписом та надіслати її до Міжнародного реєстру збитків.

Керівники організацій можуть подавати документи особисто або делегувати це завдання представникові через сервіс "Цифрові повноваження".

Нагадаємо, за липень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни 923 га деокупованих територій.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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