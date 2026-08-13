Експорт дизелю з Росії впав до нового мінімуму через удари українських дронів по НПЗ

У перші сім днів серпня морський експорт російського дизельного палива та газойлю впав до 80 000 барелів на день. Успішні атаки українських безпілотників на НПЗ змусили Кремль обмежити поставки пального за кордон.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними британської аналітичної компанії Vortexa, це новий багаторічний мінімум. Для порівняння, наприкінці минулого року добові поставки перевищували 1 000 000 барелів.

Основною причиною падіння стали атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. У відповідь на дефіцит усередині країни уряд РФ запровадив заборону на експорт дизелю на початку липня та продовжив її дію до 1 вересня. Обмеження не поширюються лише на поставки за міжурядовими угодами.

За даними аналітиків, падіння обсягів з Росії підняло європейські ціни на дизельне пальне до багаторічних максимумів та ускладнило ситуацію на світовому ринку, де вже спостерігалися перебої через війну між США та Іраном.

Динаміка експорту окремих видів пального

На тлі обмежень на дизель і бензин загальний морський експорт основних видів очищеного пального за перші сім днів серпня становив близько 1 300 000 барелів на день. Це на 33% більше за показник липня. Стрибок відбувся за рахунок зростання поставок інших нафтопродуктів:

поставки дизельного палива та газойлю впали на 48% порівняно з липнем, постачання здійснювалося переважно через чорноморські порти;

експорт нафти зріс на 68% і становив 511 000 барелів на день, що є максимумом із березня;

поставки мазуту зросли на 21% до 571 000 барелів (90 780,44 куб. м) на день;

відвантаження авіаційного пального зросли до 49 000 барелів на день;

поставки бензину та сумішей становили 36 000 барелів на день;

потоки сировини для нафтопереробки, включно з вакуумним газойлем, становили 46 000 барелів на день.

Прогнози щодо видобутку нафти

За даними Міжнародного енергетичного агентства за 12 серпня, у липні видобуток сирої нафти в Росії становив 3 900 000 барелів на день, що є найнижчим показником майже за два десятиліття. Очікується, що до грудня обсяги відновляться лише до 4 400 000 барелів на день за умови, що масштаби пошкоджень від українських атак відповідатимуть швидкості ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що удари українських безпілотників по російських НПЗ спричинили стрибок цін на пальне на 16–18%, що призвело до зростання транспортних витрат логістичних компаній РФ на 4,5–5,5%.