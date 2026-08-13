Єврокомісія оцінить врожай та експорт після запиту України на 220 млн євро

Єврокомісія вивчає прогнози щодо врожаю та експорту з України. Це допоможе Брюсселю визначити подальші кроки з підтримки українського агробізнесу.

Як пише Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства Луїза Богі.

У Брюсселі підтвердили отримання запиту від української сторони щодо надання 220 млн євро на підтримку фермерів, які зазнали збитків через перебої з експортом сільськогосподарської продукції через Чорне море.

Оцінюючи перспективи можливого збільшення торговельних квот на українську агропродукцію, зокрема пшеницю, а також розширення "Шляхів солідарності", у ЄК наголошують на необхідності врахування трьох ключових факторів.

За словами Луїзи Богі, ідеться про динаміку збору врожаю в Україні в найближчі місяці, наявність достатніх потужностей для його зберігання та чітке розуміння функціонування експортної логістики — як чорноморських маршрутів, так і сухопутних коридорів ЄС.

Водночас у Єврокомісії підкреслюють, що оновлена поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС пропонує стабільний і передбачуваний режим для обох сторін. Поточні дані про торгівлю свідчать про справедливий та збалансований характер діючих домовленостей.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України офіційно звернулося до Європейської Комісії з проханням надати 220 млн євро безповоротної фінансової допомоги на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для малих і середніх агровиробників у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Також передбачається, що аграрії зможуть отримувати позики під заставу зібраного зерна. Це дозволить залучити необхідні обігові кошти для проведення осінньої посівної кампанії та дасть фермерам можливість притримати продукцію на складах до моменту формування прийнятних ринкових цін.