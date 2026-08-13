Еврокомиссия оценит урожай и экспорт после запроса Украины в 220 млн евро

Еврокомиссия изучает прогнозы по урожаю и экспорту из Украины. Это поможет Брюсселю определить дальнейшие шаги по поддержке украинского агробизнеса.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила спикер Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства Луиза Боги.

В Брюсселе подтвердили получение запроса от украинской стороны о предоставлении 220 млн евро в поддержку фермеров, понесших убытки из-за перебоев с экспортом сельскохозяйственной продукции через Черное море.

Оценивая перспективы возможного увеличения торговых квот на украинскую агропродукцию, в частности пшеницу, а также расширение "Пути солидарности", в ЕК отмечают необходимость учета трех ключевых факторов.

По словам Луизы Боги, речь идет о динамике сбора урожая в Украине в ближайшие месяцы, о наличии достаточных мощностей для его хранения и четком понимании функционирования экспортной логистики — как черноморских маршрутов, так и сухопутных коридоров ЕС.

В то же время, в Еврокомиссии подчеркивают, что обновленная углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС предлагает стабильный и предполагаемый режим для обеих сторон. Текущие данные о торговле свидетельствуют о справедливом и сбалансированном характере действующих договоренностей.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины официально обратилось в Европейскую Комиссию с просьбой предоставить 220 млн евро безвозвратной финансовой помощи на компенсацию процентных ставок по кредитам для малых и средних агропроизводителей в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Также предполагается, что аграрии смогут получать ссуды под залог собранного зерна. Это позволит привлечь необходимые оборотные средства для проведения осенней посевной кампании и позволит фермерам придержать продукцию на складах до момента формирования приемлемых рыночных цен.