100 тысяч литров суррогатного дизеля и А-95: под Киевом разоблачили нелегальную АЗС

В Киевской области завершили досудебное расследование и направили в суд дело в отношении организаторов нелегальной АЗС в Белоцерковском районе, которые без лицензий, РРО и разрешительных документов продавали за наличные деньги суррогатное горючее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как установило следствие, подпольная АЗС долгое время работала полностью вне правового поля.

Организаторы схемы сбывали бензин и дизельное топливо исключительно за наличные деньги, уклонялись от использования РРО и скрывали реальные доходы от налогообложения.

На объекте не было никаких разрешительных документов, лицензий на розничную торговлю или сертификатов качества.

В ходе обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота более 100 тысяч литров нефтепродуктов сомнительного качества:

41,9 тыс. литров бензина марки А-95;

бензина марки А-95; 59 тыс. литров дизельного горючего.

Также изъяты топливно-раздаточные комплексы, специальные резервуары и черновая бухгалтерия, подтверждающая теневой оборот средств. Проведенные экспертизы официально подтвердили суррогатное происхождение горючего.

Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) направлено в суд.

Напомним, ранее в Киевской области уже ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим и обнаружили, где заправляли фальсификатом. Тогда незаконные заправки получали продукцию из подпольной нефтебазы, а общая стоимость изъятых активов превысила 6 миллионов гривен.