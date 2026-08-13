100 тисяч літрів сурогатного дизелю та А-95: під Києвом викрили нелегальну АЗС

У Київській області завершили досудове розслідування та направили до суду справу щодо організаторів нелегальної АЗС у Білоцерківському районі, які без ліцензій, РРО та дозвільних документів продавали за готівку сурогатне пальне.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як встановило слідство, підпільна АЗС тривалий час працювала повністю поза правовим полем.

Організатори схеми збували бензин та дизельне пальне виключно за готівку, ухилялися від використання РРО та приховували реальні прибутки від оподаткування.

На об'єкті не було жодних дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю чи сертифікатів якості.

Під час обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 100 тисяч літрів нафтопродуктів сумнівної якості:

41,9 тис. літрів бензину марки А-95;

бензину марки А-95; 59 тис. літрів дизельного пального.

Також вилучено паливно-роздавальні комплекси, спеціальні резервуари та чорнову бухгалтерію, що підтверджує тіньовий обіг коштів. Проведені експертизи офіційно підтвердили сурогатне походження пального.

Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше на Київщині вже ліквідували мережу АЗС з нелегальним пальним та виявили, де заправляли фальсифікатом. Тоді незаконні заправки отримували продукцію з підпільної нафтобази, а загальна вартість вилучених активів перевищила 6 мільйонів гривень.