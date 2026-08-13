НБУ розширив валютні можливості NovaPay

Національний банк розширив перелік валютних операцій, які може здійснювати ТОВ "НоваПей". Компанія отримала право на здійснення еквайрингу платіжних інструментів на додаток до переказів коштів без відкриття рахунку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення 11 серпня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

NovaPay отримала нову ліцензію на здійснення валютних операцій, яка охоплює дві фінансові платіжні послуги — переказ коштів без відкриття рахунку та еквайринг платіжних інструментів.

Водночас НБУ відкликав попередню ліцензію NovaPay, яка дозволяла лише валютні операції, пов’язані з переказами без відкриття рахунку.

Відкликання попередньої ліцензії в цьому випадку не означає припинення відповідних операцій. За правилами НБУ, у разі розширення переліку валютних операцій стару ліцензію відкликають одночасно з видачею нової.

Нагадаємо, у березні НБУ відніс NovaPay до п’яти важливих платіжних систем України за результатами моніторингу їхньої діяльності у 2025 році. До цього переліку також увійшли Visa, Mastercard, PrivatMoney та "Фінансовий світ".

У травні регулятор оштрафував NovaPay на 8 млн грн за порушення вимог у платіжній сфері. Тоді компанія повідомила, що не оскаржуватиме рішення та вже впровадила більшість змін за результатами перевірки НБУ.