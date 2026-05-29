NovaPay оновив умови розрахунку за післяплату з 1 червня

Клієнти NovaPay зможуть оплачувати післяплату у кількох нових форматах
Клієнти NovaPay зможуть оплачувати післяплату у кількох нових форматах / NovaPay

Компанія NovaPay розширила способи оплати посилок із післяплатою для користувачів карток. Із 1 червня тариф 1% + 10 грн діятиме не лише під час оплати через мобільні застосунки NovaPay та "Нової пошти", а й у відділеннях, на касах самообслуговування та через автосписання.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

У пресслужбі додають, що для оплати готівкою або картками інших фінансових установ тариф залишиться на рівні 2% + 20 грн.

В. о. заступниці СЕО з роздрібного бізнесу NovaPay Яна Левада наголосила, що оновлення стосується найбільш поширених покупок і дозволяє зменшити витрати на оплату товарів із післяплатою.

"Сьогодні приблизно кожна третя посилка в Україні оформлюється з післяплатою. Для клієнта післяплата – це насамперед про довіру та комфорт: спочатку побачити товар, а вже потім оплатити", – додала вона.

Як це працює на практиці:

  • під час оплати термінал спочатку показує повну суму комісії, адже система ще не знає, якою саме карткою буде здійснена оплата; 
  • після прикладання картки NovaPay або кредитки NovaPay комісія автоматично перераховується – і сума зменшується.

У компанії зазначають, що додатково користувачі застосунку NovaPay можуть отримати 20% вигоди на комісію післяплати та доставку при оплаті через застосунок NovaPay.

Про NovaPay

NovaPay входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і 13 років розвиває платіжну інфраструктуру. Це міжнародний фінансовий сервіс, що об'єднує понад 3600 відділень та єдину мобільну платформу з окремими профілями для особистих і бізнес-задач.

Новим CEO компанії у грудні 2025 року став Ігор Сироватко, однак він працював до кінця березня 2026 року. Виконуючим обов’язки CEO призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії.

У березні компанія повідомила, що кількість користувачів сервісу NovaPay в Україні перевищила 1 мільйон. Це приватні особи та підприємці, які використовують платформу для щоденних транзакцій як у цифровому форматі, так і в мережі відділень.

Нагадаємо, із 29 квітня компанія NovaPay оновила тарифи на післяплату для продавців і покупців. Для бізнес-клієнтів стали доступними дві тарифні моделі залежно від своєї економіки та клієнтського сценарію. Для користувачів рахунків і карток NovaPay передбачені окремі умови оплати післяплати.

Автор:
Майя Калина