Сироватко залишає NovaPay після перегляду стратегії управління

NovaPay повідомила про зміну керівництва — генеральний директор Ігор Сироватко завершує роботу на посаді.

Рішення ухвалили за взаємною згодою сторін після обговорення подальшої моделі управління компанією на наступному етапі її розвитку. Сироватко продовжить виконувати обов’язки до кінця березня, забезпечуючи передачу ключових процесів, задач і зон відповідальності команді.

Виконуючим обов’язки CEO призначено Ігор Приходько, який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії.

У групі Nova подякували Сироватку за роботу та внесок у розвиток бізнесу. У компанії відзначили його роль у становленні та розвитку фінансового сервісу й побажали успіхів у подальших професійних проєктах.

Сам Сироватко також подякував акціонерам і команді за довіру та спільну роботу, висловивши впевненість у подальшому розвитку компанії.

Співвласник групи Nova Вячеслав Климов наголосив, що оновлена управлінська команда продовжить реалізацію стратегії NovaPay, спрямованої на розвиток фінансових сервісів і покращення клієнтського досвіду.

Нагадаємо, Ігор Сироватко очолив посаду генерального директора у вересні 2025 року.