NovaPay змінила керівництво: хто такий Ігор Сироватко

Фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи Nova, оголосила про нового керівника. Посаду генерального директора обійняв Ігор Сироватко — управлінець із понад 20-річним досвідом у банківській сфері, e-commerce та клієнтському сервісі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Хто став новим генеральним директором NovaPay

Новий CEO NovaPay має понад 20 років досвіду у фінансовій та клієнтській сферах.

Ігор Сироватко розпочинав кар’єру в Універсал Банку, де пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі. Там він отримав практику роботи як із приватними клієнтами, так і з підприємцями. Згодом у компанії OLX відповідав за клієнтський сервіс в Україні та Центральній Азії, розвивав B2B-напрям і формував команди для роботи з бізнес-клієнтами.

“Сучасний фінансовий сервіс – це передусім довіра, безпека та полегшення рутини для приватних клієнтів, а також ефективність і масштабування для підприємців. Саме це і є нашою першочерговою метою. Адже справжня цінність створюється тоді, коли ти допомагаєш кожному клієнту – чи то приватній особі, чи підприємцю – відчути, що фінансові інструменти працюють на них, а не навпаки”, – коментує Ігор Сироватко.

Зазначається, що під керівництвом нового CEO NovaPay компанія розвиватиметься як фінансова платформа для різних сегментів клієнтів - від приватних осіб до бізнесу.

Досвід Ігоря Сироватка у створенні клієнтоцентричних сервісів, масштабуванні фінансових продуктів та формуванні ефективних команд стане основою наступного етапу розвитку. Особливу увагу буде приділено підвищенню рівня клієнтського сервісу до міжнародних стандартів, щоб українські користувачі та бізнес отримували якісне обслуговування. Новий керівник робить акцент на практичних рішеннях для клієнтів і підтримці культури безперервного розвитку, наголошує пресслужба.

Кадрові зміни в компанії

Наприкінці червня "Нова пошта" оголосила про початок оптимізації виробничих процесів. Офісним працівникам запропонували перейти на посади, що пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися. Тому частина персоналу вирішила піти з компанії.

Анонсувалося, що "Нова пошта" планує звільнити близько 3000 працівників, тобто менш ніж 10% від загальної чисельності штату. У компанії зазначили, що "не шукають економії за рахунок звільнень".

У липні стало відомо, що з "Нової пошти" піде СЕО Олександр Бульба (він займатиме цю посаду до кінця року). В серпні повідомлялося про завершення співпраці NovaPay з СЕО Андрієм Кривошапком.