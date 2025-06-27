Скорочення в "Новій пошті": звільнять майже 3000 співробітників

Українська приватна компанія з логістики та експрес-доставки посилок "Нова пошта" у рамках існуючого кредиту в травні 2025 року повідомила Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності штату.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна"

В ЄБРР зазначили, що аналіз процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, має ефективну систему подання та розгляду скарг та належним чином реагує на них без жодних судових справ. Крім того, за даними ЄБРР, "Нова пошта" має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року.

Кредит від ЄБРР

ЄБРР планує надати кредит до 50 млн євро ТОВ "Нова пошта" з групи компаній (ГК) Nova для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025−2026 роки з приділенням першочергової уваги підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.

Кредит складатиметься з двох траншів, з можливістю вибірки коштів як у євро, так і в гривні:

1 транш на суму 35 млн євро буде зарезервований з моменту підписання;

2 транш на суму 15 млн євро банк резервуватиме виключно на власний розсуд.

Європейський банк нагадує, що "Нова пошта" є провідним приватним оператором поштового та кур'єрського зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.

Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Даний проєкт, який пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження, є п’ятим в історії стосунків ГК Nova та ЄБРР. Європейський банк реконструкції та розвитку у серпні минулого року надав кредит 70 млн євро ГК Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.

Нагадаємо, "Нова пошта" розпочала оптимізацію виробничих процесів. Наразі офісним працівникам пропонують перейти на посади, які пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися.