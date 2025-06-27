Сокращения в "Новой почте": уволят почти 3000 сотрудников

Украинская частная компания по логистике и экспресс-доставке посылок "Новая почта" в рамках существующего кредита в мае 2025 года сообщила Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) о запланированном сокращении около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности штата.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию " Интерфакс-Украина "

В ЕБРР отметили, что анализ процесса сокращения подтвердил, что клиент соблюдает предусмотренные кредитным соглашением условия таких коллективных увольнений, предоставил детальное описание процесса сокращения, имеет эффективную систему подачи и рассмотрения жалоб и должным образом реагирует на них без судебных дел. Кроме того, по данным ЕБРР, "Новая почта" имеет эффективный процесс взаимодействия с профсоюзом, информированным о масштабном плане реструктуризации, который будет влиять на работников на протяжении всего 2025 года.

Кредит от ЕБРР

ЕБРР планирует предоставить кредит до 50 млн. евро ООО "Новая почта" из группы компаний (ГК) Nova для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы с уделением первостепенного внимания повышению операционной эффективности и поддержке стратегии развития компании в Украине в условиях войны.

Кредит будет состоять из двух траншей, с возможностью выборки средств как в евро, так и в гривне:

1 транш на сумму 35 млн. евро будет зарезервирован с момента подписания;

2 транша на сумму 15 млн евро банк будет резервировать исключительно по собственному усмотрению.

Европейский банк напоминает, что "Новая почта" является ведущим частным оператором почтовой и курьерской связи в Украине, который имеет сеть более 12 тыс. отделений и 27 тыс. почтоматов и около 34 тыс. работников. Ежемесячно компания предоставляет услуги более 11 млн. клиентов в Украине.

Общая стоимость проекта составляет 69,1 млн евро. Данный проект, прошедший стадию финального обзора и ожидающий утверждения, пятый в истории отношений ГК Nova и ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития в августе прошлого года предоставил кредит в 70 млн евро ГК Nova для финансирования инвестиционной программы на 2024 год.

Напомним, "Новая почта" начала оптимизацию производственных процессов. Сейчас офисным работникам предлагают перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться.