"Новая почта" инвестирует в европейские рынки 10 млн евро

В 2025 году Nova Post планирует инвестировать около 10 миллионов евро (свыше 458 млн грн) в развитие своего присутствия на европейских рынках.

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Об этом рассказал CEO Nova Post Europe Александр Лысовец в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, эта сумма превышает объем инвестиций предыдущего года, составивший примерно 7 миллионов евро (около 321 млн грн). Значительная часть будет направлена на рынок Молдовы, где компания планирует вложить около 2 миллионов евро – вдвое больше, чем в 2024 году.

Молдова является одним из наиболее динамичных рынков Nova Post в Европе. За прошлый год объемы работы компании в стране выросли втрое, что послужило толчком для масштабной логистической реорганизации.

В частности, Nova Post переехала в новый сортировочный хаб, который в пять раз превышает по площади предыдущий объект и имеет улучшенную инфраструктуру — больше рамп, удобнее расположение и подъезд.

В настоящее время новый терминал в Молдове проходит процесс обновления и модернизации в соответствии с потребностями компании. Объем инвестиций в этот объект составляет 500 тысяч евро.

Добавим, что в 2024 году Nova Post удвоила объемы доставки в Молдове, обработав почти 4 миллиона отправлений.

Отметим, что 17 декабря соучредитель группы Nova Вячеслав Климов рассказал Forbes Ukraine о том, что группа Nova в следующем году рассчитывает инвестировать в строительство бизнеса 8 млрд грн.

По его словам, около 90% от запланированной суммы (7,2 млрд грн) направят на развитие бизнеса в Украине, а остальное – группа планирует вкладывать в развитие международной экспансии.