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В Украине уже почти 2,5 тысяч домов получили тепло

В Украине уже почти 2,5 тысяч домов получили тепло
В Украине уже почти 2,5 тысяч домов получили тепло

В Украине постепенно начинается отопительный сезон. По состоянию на 30 октября уже запущено 6716 котельных, тепло подали в 2423 жилых дома и 9716 объектов социальной сферы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Среди уже получающих тепло объектов социальной сферы — детские сады, школы, другие учебные заведения и больницы.

В ряде регионов в ближайшее время должны перейти к полноценному запуску систем теплоснабжения из-за снижения среднесуточной температуры.

Согласно нормативным требованиям отопление запускают, когда среднесуточная температура в течение трех суток держится ниже +8°C.

Регионы проверили на готовность к зиме

Текущее состояние отопительного сезона обсудили во время заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду под председательством замминистра Кирилла Фесика.

Представители регионов доложили о готовности теплового хозяйства, имеющихся проблемах, запасах энергоресурсов и договорах на поставку природного газа.

Отдельное внимание было уделено выполнению Комплексных планов устойчивости, в частности, обеспечению объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания.

Напомним, по состоянию на начало сентября в Украине к отопительному сезону подготовили более 114 тыс. домов или 79,2% от запланированного количества. К работе зимой тогда было готово 14 194 котельных, более 13,3 тыс. км теплосетей и 20,6 тыс. объектов социальной сферы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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